Oud-Hoogledenaar komt lezing geven over Plastic Soup Sam Vanacker

14 februari 2019

13u41 0

Davidsfonds Hooglede organiseert op woensdag 27 februari een lezing met oud-Hoogledenaar Etienne Schacht. Schacht is scheikundige en gespecialiseerd in kunststoffen aan de UGent. In 2016 was hij al te gast in Hooglede met een presentatie over de ‘herbruikbare mens’. Dit keer neemt hij de wereld van plastic onder de loep in ‘Leven en Overleven met Plastics en de Plastic Soup’. Daarmee verwijst hij naar de zorgwekkende aanwezigheid van plastic in de oceanen. De lezing vindt plaats in De Gulden Zonne om 20 uur. Leden betalen vijf euro, niet-leden tien euro.