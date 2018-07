Oud-burgemeester André Pecceu overleden 06 juli 2018

André Pecceu is dinsdag op 89-jarige leeftijd overleden in het Roeselaarse AZ Delta. Pecceu was van 1971 tot 1988 burgemeester van Hooglede-Gits tot hij werd opgevolgd door Jean-Pierre Pillaert. Daardoor droeg hij ook de titel van ereburgemeester. Daarvoor, van 1959 tot 1970, was hij eerste schepen van de gemeente en bevoegd voor openbare werken. Onder zijn bewind werd onder meer de brandweerkazerne gebouwd, de integrale gemeente uitgerust met straatverlichting en verhuisde voetbalclub Eendracht Hooglede van de Bruggestraat naar de huidige velden in de Oude Rozebekestraat. Pecceu was verbonden aan de christen-democratische partij. Hij was gehuwd met Lena Detailleur met wie hij vier kinderen heeft. De begrafenisplechtigheid voor André vindt zaterdag om 10.30 uur plaats in de Sint-Amanduskerk in Hooglede. De rouwbetuiging vindt ervoor, van 9.45 tot 10.15 uur, plaats in het gemeentehuis. Online condoleren kan via www.begrafenissen-feryn.net. (CDR)