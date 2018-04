Opnieuw 24 uur mountainbiken op Dominiek Savio 10 april 2018

Het Dominiek Savio Instituut is op zaterdag 28 en zondag 29 april voor de vierde keer de startplaats van het 24 uur Fun Mountainbike evenement.





Mountainbikers rijden in team of solo op een afgesloten parcours gedurende 24 uur rondjes met tijdsregistratie. De start is voorzien op zaterdag rond 13 uur naast de camping. Op vrijdag 27 april is er op hetzelfde parcours om 20.30 uur de tweede editie van de natuurloop. Inschrijven kan via de website van Startracking.





Per persoon betaal je 40 euro. Camping, tijdsregistratie, verzekering, douche, afspuitstand, fietsherstelstand en ontbijt op zondag zijn inbegrepen. (SVR)