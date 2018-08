Open Vld reikt Blauwe Rots en Blauwe Kei uit 04 augustus 2018

Open Vld Hooglede-Gits heeft de Blauwe Rots en de Blauwe Kei uitgereikt voor respectievelijk de persoonlijkheid van het jaar en de starter van het jaar.





De Rots ging dit keer naar Martin Mol van het gelijknamige bedrijf in Sleihage, dat al sinds 1944 een belangrijke werkgever is voor de inwoners van de gemeente.





De Kei ging naar de jonge starter Ward Verhelst, die met zijn bedrijf Wave Drones luchtfoto's en -video's maakt voor uiteenlopende doeleinden, gaande van publicitaire filmpjes tot de inspectie van daken.





De awards werden pas vier jaar geleden in het leven geroepen. (SVR)