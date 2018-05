Op zoek naar 'The Voice of Ooglé' tijdens meikermis 03 mei 2018

02u40 0

Komend weekend vindt de jaarlijkse meikermis plaats op en rond de markt van Hooglede. De feestelijkheden worden op vrijdag op gang getrapt met een optreden van 'Allez, Chantez!' in de Gulden Zonne, waarna er in café de Dubbele Arend met een karaokewedstrijd op zoek gegaan wordt naar 'The Voice of Ooglé'. Op zaterdag is er de traditionele avondmarkt en een optreden van Wolfman Jack in de tent op de markt. Op zondag wordt de historische toer op gegaan met een huifkartocht die passeert aan het Duits militair kerkhof, de bunker en de kerk van Hooglede. Op zondagnamiddag wordt er verder vooral aan de kinderen gedacht met springkastelen, gekke fietsen en een klimparcours op de markt. (SVR)