Op liefde staat geen leeftijd, rusthuis Ter Linde legt oudste koppel in de watten: “Misschien dat hij nu wel af en toe eens naar de verpleegstertjes kijkt, maar als je 72 jaar getrouwd bent, doe je daar niet zo moeilijk meer over” Sam Vanacker

14 februari 2019

16u56 0 Hooglede Op liefde staat geen leeftijd en dat weten ze in rusthuis Ter Linde in Gits als geen ander. Op Valentijnsdag werden alle bejaarde koppeltjes in de watten gelegd.

André Seurinck (97) en zijn vrouw Irène Decuypere (97) spannen de kroon als het gaat om samen oud worden. André en Irène trouwden op 29 augustus 1947 en daarmee zijn ze het oudste koppel van Ter Linde. Vier jaar geleden namen ze samen hun intrek in het rusthuis. Toen lagen hun kamers nog naast elkaar, maar in 2017 verhuisde André naar Avondrood, de vleugel voor personen met dementie. Nog elke dag komt Irène haar man gedag zeggen. Telkens begroeten ze elkaar met een kus.

Mijn moeder heeft me in het begin vaak op het hart gedrukt dat ik ‘ne fraaie vent’ vast had en dat ik hem niet mocht laten gaan Irène Decuypere (97)

Nageslacht

“Ik zie hem nog altijd even graag als op de dag dat we getrouwd zijn”, vertelt Irène. “André is altijd goed geweest voor ons en voor de kinderen. Soms streng, maar altijd rechtvaardig. Mijn moeder heeft me in het begin vaak op het hart gedrukt dat ik ne fraaie vent vast had en dat ik hem niet mocht laten gaan. Misschien dat hij nu wel af en toe eens naar de verpleegstertjes kijkt, maar als je 72 jaar getrouwd bent, doe je daar niet zo moeilijk meer over.”

Valentijn hebben Irène en André in hun tijd nooit gekend. “Dat bestond niet. En zelfs al had het bestaan, dan hadden we er toch geen tijd voor gehad. We hebben negen kinderen grootgebracht en ondertussen hebben we 22 kleinkinderen en 35 achterkleinkinderen.”

Irène en André waren niet de enige tortelduifjes die in de watten werden gelegd. Het animatieteam van Ter Linde had het gebouw versierd en trakteerde alle koppeltjes op een optreden met koffie en taart. Zo genoten ook Madeleine Sap (84) en André Demaré (88) van een stukje taart. Madeleine verblijft niet in het rusthuis, maar komt regelmatig op bezoek bij haar man.

Henriette Van Maele (87) en haar vriend Charles Coopman (87) hebben een ander verhaal. “Ik ben mijn echtgenoot verloren”, vertelt Henriette. “Maar ik heb na zijn dood opnieuw de liefde gevonden bij Charles. We zijn pas sinds drie jaar een koppel. Ik woon nog altijd in een serviceflat, terwijl Charles sinds deze week een kamer heeft gekregen in het rusthuis.”