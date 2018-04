Onthaalpaviljoen Duits kerkhof ingehuldigd 30 april 2018

Hooglede Het moderne onthaalpaviljoen op de Duitse begraafplaats in de Beverenstraat in Hooglede is gisterenvoormiddag plechtig ingehuldigd.

Dat gebeurde met speeches van onder andere schepen Tom Noyez en Lea Winkeler, projectleider 100 jaar Groote Oorlog Toerisme Vlaanderen. In de ruimte kan iedereen zich voortaan informeren voor een bezoekje aan het kerkhof. In het paviljoen zullen ook sanitaire voorzieningen aanwezig zijn, maar die zijn nog niet af. Het onthaalpaviljoen, naar een ontwerp van architectencollectief Gijs Van Vaerenbergh, viel eerder al in de prijzen met de Ultima-award in de categorie vormgeving.





Breekbaar

Keerzijde van de medaille was dat de bouw - tot frustratie van de oppositie - anderhalf jaar vertraging opliep. Drie aannemers kon het ontwerp niet in de praktijk omzetten. Een vierde aannemer slaagde wel in de opdracht door er eerst een moule van te maken en pas nadien het beton te gieten. De betonvloer rond het paviljoen kreeg de toepasselijke naam 'Breekbaar land' mee en is ook letterlijk gebroken: een verwijzing naar het omgewoelde landschap na de ravage van de Eerste Wereldoorlog. (VDI)