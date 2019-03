Okra sluit winters wandelseizoen af op ’t Cringhene Sam Vanacker

16u47 0 Hooglede De Okra-afdeling van Gits heeft de laatste wandeling van het seizoen achter de rug. Na de wandeling verzamelden de leden in het cafetaria op ’t Cringhene om er te genieten van koffie en taart.

Traditioneel organiseert Okra tijdens de wintermaanden om de twee weken een wandeling in de wijde omgeving van Gits, tijdens de zomermaanden halen de leden dan weer de fiets van stal. Gemiddeld wandelen of fietsen twintig leden een uurtje. Na het sportieve luik worden dan telkens nog eens twintig minder mobiele leden verwelkomd op de stopplaats voor een hapje of een drankje.