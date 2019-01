OCMW Hooglede en dienst Warme Maaltijden Zorgbedrijf Roeselare halen de banden aan Sam Vanacker

29 januari 2019

14u01 0 Hooglede Het OCMW van Hooglede gaat een overeenkomst aan met het Zorgbedrijf Roeselare om zorgbehoevenden sneller te hulp te kunnen schieten. Concreet gaat het vooral om het doorgeven van informatie over klanten.

Zorgbedrijf Roeselare is nu al één van de diensten die in Hooglede warme maaltijden aan huis bezorgt. “Zij onderscheiden zich van andere spelers op de markt, doordat ze meer aandacht hebben voor de sociale context van de klanten”, aldus schepen van Sociale Zaken Dimitri Carpentier (Allen 8830). “De chauffeurs zijn niet zomaar chauffeurs, maar worden specifiek opgeleid om op een warme manier om te gaan met de mensen. Warme maaltijden in het kwadraat, zeg maar. Chauffeurs kunnen ook af en toe blijven eten bij de mensen en er is zelfs de mogelijkheid om mensen mee te nemen op ronde. Ook wordt er bijzonder veel aandacht besteed aan specifieke diëten en allerhande allergenen.”

“Momenteel is er al een informele samenwerking, in die zin dat het Zorgbedrijf nu al het OCMW contacteert als ze bij een klant een toegenomen zorgbehoefte zien. Die signaalfunctie willen wij nu graag in een formele overeenkomst gieten, waarbij het Zorgbedrijf zich verbindt om deze informatie aan ons over te maken. De overeenkomst wijzigt niets aan de kostprijs van de maaltijd en ook voor het OCMW zijn hier geen kosten aan verbonden.”