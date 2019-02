OCMW heropent aantal eerder gesloten opvangplaatsen voor asielzoekers Sam Vanacker

05 februari 2019

10u47 2 Hooglede Hooglede heeft enkele opvangplaatsen voor asielzoekers (LOI-plaatsen) heropend. In Hooglede waren er tot vorige zomer twaalf zulke opvangplaatsen, maar omdat de vluchtelingenstroom verminderde, werden in augustus vijf plaatsen gesloten. In december werden er echter weer heropend, waardoor de teller nu op tien staat.

De twaalf opvangplaatsen waren verspreid over de oude pastorie in De Geite (vijf), De Sleedoorn (drie), de Hogestraat 170 (twee) en de Ieperstraat 22 (twee). Op dat laatste adres worden geen asielzoekers meer opgevangen.

Schepen van Sociale Zaken Dimitri Carpentier (Allen 8830) gaf tekst en uitleg over de beslissing tijdens de recentste OCMW-raad. “Eind augustus liet Fedasil ons weten dat we vijf opvangplaatsen mochten sluiten door de verminderde vluchtelingenstroom. We besloten de vijf plaatsen in De Geite te behouden, samen met een plaats in De Sleedoorn en een in de Hogestraat. Uiteindelijk kregen we nog een extra plek in de De Sleedoorn, zodat we acht opvangplaatsen konden behouden. Op 20 december kregen we een nieuwe brief van Fedasil dat er weer vluchtelingen op komst zijn en dat we zoveel mogelijk plaatsen moesten heropenen.”

Het OCMW heeft ondertussen de eerder geschrapte plaats in de Sleedoorn en die in de Hogestraat heropend. “We gaan de twee plaatsen in de Ieperstraat niet meer openen. We hebben deze woning laten onderzoeken door de Woondienst en er zijn toch behoorlijk wat werken en kosten nodig om de woning in orde te brengen voor asielzoekers. Bovendien zou het zinloos zijn deze kosten te maken om dan, wie weet na de verkiezingen in mei, opnieuw vast te stellen dat er weer geschrapt wordt in het aantal plaatsen.”