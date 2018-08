Nog likje verf... En freinetschool is af OUDERS EN LEERLINGEN RICHTEN ZELF 'DE KASTEELTUIN' IN SAM VANACKER

30 augustus 2018

02u37 0 Hooglede Nét op tijd klaar voor de start van het schooljaar: de nieuwe freinetschool in Gits. Dinsdag kreeg De Kasteeltuin een positief advies van de onderwijsinspectie, gisteren gaven ouders de muren nog een laatste likje verf. Maandag starten er zeventig leerlingen.

De leegstaande ateliers naast het kasteel van Dominiek Savio zijn de voorbije drie maanden onherkenbaar veranderd. De open zuilengang voor de ateliers is dichtgemaakt. Erachter gaan vijf nieuwe klaslokalen schuil. Twee ervan zijn bestemd voor de kleuters, de overige drie zijn graadklasjes voor kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. De vloeren, de wanden en de plafonds zijn nieuw, net als de speelplaats en de speelheuvel die buiten op de kinderen liggen te wachten. Indrukwekkend, vooral omdat de school zelf op zoek moest naar het geld voor de verbouwingen. De klasjes zijn uitgerust met tweedehandsmaterialen, waaronder lessenaartjes van andere scholen en honderden afgeschreven kinderboeken van bibliotheken.





Nul opmerkingen

Toen de onderwijsinspectie dinsdag over de vloer kwam, kregen ze in De Kasteeltuin al hun punten. "Geen énkele opmerking", glundert coördinator Daisy Lootens. "Zowel op gebied van brandveiligheid, ventilatie, sanitair als didactisch materiaal zijn we perfect in orde en daar zijn we bijzonder trots op."





Nagenoeg alle werken werden afgelopen zomer vrijwillig door een dertigtal ouders, grootouders en sympathisanten van de school uitgevoerd. "Mensen uit Hooglede, maar ook uit Zarren, Koolskamp, Ichtegem en Roeselare. En vele handen maken licht werk", zegt Daisy Lootens. "Het is dankzij het talent, de inzet en de kennis van de ouders dat we zo ver gekomen zijn. Tijdens en na de infovergaderingen rond de opstart werden er telkens werkgroepjes van vrijwilligers gevormd rond bepaalde taken, waarna ze samen aan de slag gingen. Vandaag legt zo'n groepje de laatste hand aan de schilderwerken. Jurgen (Elias, die mee aan de wieg stond van de school, red.) heeft berekend dat hun werk bijna duizend manuren waard is geweest. Die sfeer van samen aan de weg timmeren, heb je niet in het klassieke onderwijs."





Dat bevestigt Maarten Vandamme (37) van De Geite. Zoontje Tiebe (9) en dochter Merel (4) hielpen gisteren mee schilderen met papa. "Het verhaal van freinetscholen spreekt me enorm aan. Ik kende hier aan het begin van de zomer niemand, maar je krijgt hier verrassend snel een band met de school en met elkaar", vertelt hij. "Tiebe en Merel zaten vorig schooljaar nog in het gewone onderwijs. Geen kwaad woord daarover, maar ik geloof in de voordelen van meer ervaringsgericht leren."





Middeleeuws feest

De Kasteeltuin luidt het eerste schooljaar zaterdag feestelijk in met een middeleeuws getint naamfeest. Kort voor de middag is er een officieel gedeelte gevolgd door een receptie. Vanaf 14 uur starten er workshops die volledig in het teken staan van de middeleeuwen, met onder andere zwaardvechten en kastelenbouwen.