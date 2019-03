Nieuwe start, nieuwe naam: Enrique (19) heropent café ’t Rozenhof als De Commerce Sam Vanacker & Charlotte Degezelle

20 maart 2019

14u53 0 Hooglede Enrique Espriet (19) is de nieuwe uitbater van het voormalige café ’t Rozenhof op de grens tussen Hooglede en Staden. Nadat de vorige uitbater in de cel belandde voor drugsfeiten is Enrique vastberaden met een schone lei te beginnen. Hij heropent het café op 2 april als De Commerce.

De jonge Roeselarenaar deed de voorbije jaren al wat ervaring op in de horeca achter de toog van café Bistro Botanique in Roeselare en besloot de stap naar een eigen café te wagen. “Ergens zit de horeca toch wat in mijn bloed. Mijn moeder heeft altijd in de horeca gewerkt en ik heb twee oudere zussen die allebei een horecazaak hebben. Eerder toevallig kwam ik dit pand tegen, maar ik zag meteen dat het veel potentieel heeft. Er is een grote parking, een ruim terras en zelfs een speelpleintje, dus jong en oud is welkom, net als de verenigingen.”

Imago

Al is het imago van ’t Rozenhof niet geheel onbevlekt. De vorige uitbater vloog de cel in nadat de politie drugs hadden gevonden bij een huiszoeking. “Daar heb ik van gehoord en daar wil ik me volledig van distantiëren”, gaat Enrique verder. “Om die reden aarzelde de eigenaar zelfs even alvorens toe te happen, maar ik heb hem gelukkig kunnen overtuigen om het me te verhuren. Ik kan je verzekeren dat ik een nieuwe start ga nemen met het café. Vandaar ook de naamsverandering. De Commerce is het ’t Rozenhof niet.”

Feestje bouwen

Enrique - ‘Spriete’ voor de vrienden - opent de deuren op 2 april en mikt op een breed publiek. “Op weekdagen ben ik open vanaf 11 uur. Op zaterdagavond mik ik op jongeren. Er zal telkens een dj aanwezig zijn en dan bouwen we een feestje. Op zondag hoop ik gezinnen met kinderen te kunnen verwelkomen. Maandag is de sluitingsdag.”

Op zaterdag 6 april organiseert Enrique een openingsfeest. “Om 10 uur gaan de deuren open. Er is een uitgebreid terras en een groot afgesloten speelplein voor de kinderen. Tegen de avond schuiven we de stoelen aan de kant en komt een dj plaatjes draaien.”