Nieuwe outfits voor wielertoeristen van De Wulne Kietn 15 mei 2018

Wielertoeristenclub De Wulne Kietn, met thuisbasis in café 't Geniep, beschikt voortaan over hun eigen outfits. De jonge club kwam eerder al in de spotlights toen ze met hun fietsmarathon in het kader van de Warmste Week 2.390,27 euro konden overmaken aan sportclub Gidos.





Ondertussen schafte de club een eigen uitrusting aan waardoor de leden makkelijk te spotten zijn tijdens de wekelijkse ritten op zaterdagnamiddag.





(SVR)