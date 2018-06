Nieuwe freinetschool krijgt stilaan vorm 19 juni 2018

Met nog twee maanden te gaan voor de start van het nieuwe schooljaar gaat de nieuwe freinetschool in Gits stilaan de laatste rechte lijn in.





"De afbraakwerken zijn afgerond en de opbouw van het schoolgebouw verloopt vlotjes. Ek weekend wordt er met man en macht gewerkt", laat coördinator Daisy Lootens weten. "Ook ons team van begeleiders voor de kinderen is flink gegroeid." Om dat alles voor te stellen aan het publiek is er op zondag 24 juni om 14.30 uur een info-en beleefmoment voor geïnteresseerde ouders en kinderen in het schoolgebouw op het terrein van Dominiek Savio in Gits. Die dag zal ook de naam van de nieuwe school bekendgemaakt worden. Inschrijven voor de infonamiddag kan via info@freinetschool-gits.be. (SVR)