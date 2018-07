Nieuwe directeur voor basisschool 17 juli 2018

02u33 0

Dit najaar volgt Celine Bossaert (37) Liliane Coppé op als directeur van de Vrije Basisschool in Gits. Bossaert is geboren en getogen in Beselare en staat al zestien jaar in het onderwijs. Sinds 2003 geeft ze les aan het zesde leerjaar van basisschool De Regenboog in Geluveld, maar ze heeft al langer de ambitie om directeur te worden. Na de zomer begint Celine halftijds in Gits, waarna ze in november de fakkel volledig overneemt van Liliane Coppé, die dan met pensioen gaat. (SVR)