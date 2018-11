Nieuw monument onthuld ter ere van oud-strijders 16 november 2018

Hooglede De oudstrijderszone op de begraafplaats in de Kleine Noordstraat werd recent volledig opnieuw aangelegd door de gemeente.

Kers op de taart is een nieuw herdenkingsmonument, dat woensdag officieel ingehuldigd werd in aanwezigheid van leden van de Bond van Oud-strijders en Weggevoerden. Aansluitend ging er op de begraafplaats een Vredesboom de grond in naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. De nieuw aangelegde groenzone werd afgewerkt met gerestaureerde authentieke grafkruisen. Het monument zelf is gemaakt van cortenstaal en toont een soldaat met een vredesduif boven het hoofd. Ook op de begraafplaats van Gits heeft het gemeentebestuur plannen voor een grondige vernieuwing van de oudstrijderszone. (SVR)