Na anderhalf jaar vertraging openingsdatum paviljoen in zicht 01 maart 2018

02u43 0 Hooglede Er is eindelijk een openingsdatum voor het onthaalpaviljoen aan het Duits kerkhof. Volgens schepen van Openbare Werken Rik Vanwildemeersch (CD&V) zal het paviljoen geopend worden op 29 april. Dat is anderhalf jaar later dan voorzien.

De grootste spelbreker was de complexe structuur van de dakkoepel, een ontwerp van het Leuvense architectencollectief Gijs Van Vaerenbergh. Precies dat collectief sleepte gisteren de prestigieuze Ultima-award (voorheen de Vlaamse cultuurprijs) in de wacht in de categorie vormgeving. Oorspronkelijk stond de opening van het paviljoen gepland voor september 2016, maar dat was buiten het veeleisende ontwerp van de dakkoepel gerekend. Drie verschillende aannemers beten er hun tanden op stuk. Nummer vier slaagde er uiteindelijk wel in om een moule te maken en begin oktober vorig jaar werd het beton eindelijk gegoten. Volgens de schepen is de afwerkingsfase nu aangebroken. "Zodra het weer betert, zal het dak worden gecoat.





Cultuurprijs

Daarnaast zullen onze mensen zorgen voor wandtegels en sanitair, terwijl er ook infopanelen zullen worden opgehangen. In maart worden er bloemen ingezaaid en op 29 april zal het paviljoen plechtig openen."





Dat Gijs Van Vaerenbergh gisteren een Vlaamse Cultuurprijs kreeg uit handen van cultuurminister Sven Gatz , zal tijdens die openingsplechtigheid ongetwijfeld ook uitgebreid aan bod komen. Het helpt volgens de schepen mee verklaren waarom er zoveel tijd nodig was voor de bouw. "We moesten geduld hebben, maar dat geduld wordt beloond met een kunstwerk van formaat. Nogmaals, het onthaalpaviljoen is geen gewoon bouwwerk. Het is een kunstwerk waar we trots op zullen mogen zijn." De totale investering bedraagt 350.000 euro.





(SVR)