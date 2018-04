N-VA schenkt zitpenningen aan vzw Downsyndroom 05 april 2018

De provinciale N-VA-fractie heeft haar presentiegeld voor de jaarlijkse rede van de gouverneur aan twee goede doelen geschonken. "Die toespraak geldt als een vergadering en daar krijgen we een afzonderlijke vergoeding voor", zegt fractieleider Kristof Pillaert. "Dat betekent een meerkost van zo'n 12.500 euro voor de provincie. Wij zouden daar liever een effectieve vergadering aan gekoppeld zien, dus schenken wij ons presentiegeld weg."





De N-VA-fractie telt negentien raadsleden. In de Gulden Zonne in Hooglede werd afgelopen weekend 600 euro geschonken aan de vzw Downsyndroom. Eerder ging hetzelfde bedrag naar basisschool De Taalkoffer in Komen. (SVR)