N-VA komt op met nieuwe politieke partij 'Groep 21' 02u54 0 Sam Vanacker Kristof Pillaert wordt de lijsttrekker van de nieuwe partij. Hooglede Er is (alweer) een nieuwe politieke partij geboren in Hooglede-Gits. Tijdens een druk bijgewoonde persconferentie gisteravond hield lokaal N-VA-fractieleider Kristof Pillaert 'Groep 21' onder de doopvont.

Baseline van de partij is 'Samen voor Hooglede-Gits'. De nieuwe partij lijkt in de eerste plaats vooral te bestaan uit de huidige N-VA-oppositieraadsleden, maar Pillaert laat weten dat ook enkele nieuwe kandidaten meestappen met het project. "Bij Groep 21 draait het om mensen, niet om partijen. We zijn geen kartellijst, maar een lijst van mensen. Of iemand een partijkaart heeft of niet maakt ons helemaal niets uit. Ervaring evenmin. Iedereen start van dezelfde basis en iedereen is welkom. Ik kan al verklappen dat onze lijst trouwens goed vol loopt en we gaan onze ambitie niet onder stoelen of banken. De komende zes jaar willen we mee aan het roer zitten van Hooglede-Gits. Wij gaan zorgen voor écht bestuur."





De 48-jarige Kristof Pillaert zelf wordt lijsttrekker. Andere namen worden pas later bekend gemaakt. In oktober ziet het er dus naar uit dat de drie blokken Allen 8830, CD&V en Groep 21 naar de kiezer trekken. Grootste vraagteken in dat verhaal blijft voorlopig de positie van onafhankelijk gemeenteraadsvoorzitter Rik Debeaussaert (sp.a). "Iedereen is welkom", herhaalt Pillaert. (SVR)