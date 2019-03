Motorrijder verantwoordelijk voor schade? VHS/SVR

27 maart 2019

Enkele bewoners van de Bruggestraat in Gits keken woensdagmorgen raar op toen ze merkten dat er buiten schade was aangericht. Een reclamepaneel van schilder Maik Verledens bleek gesneuveld, er was overduidelijk ‘iets’ door een haag gereden en wat verderop was ook een wagen beschadigd. De bewoners vermoeden dat een motorrijder van de weg is geraakt en nadien is weggereden. Dat zou rond half twee gebeurd zijn, in de nacht van dinsdag op woensdag. De politie maakte een proces-verbaal op. “Maar we hebben voorlopig nog geen flauw idee van wat zich daar precies heeft afgespeeld”, zegt woordvoerder Carl Vyncke. “Het onderzoek loopt.”