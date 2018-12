Minister Crevits lanceert met het maken van een toverstaf de Junior Techniekacademie CDR

08 december 2018

Hogeschool VIVES start vanaf het schooljaar 2018-‘19 met de Junior Techniekacademie, de ‘jongere broer’ van de bestaande Techniekacademie. Die richt zich op leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar. Dankzij de Junior Techniekacademie komen straks ook de kinderen uit het derde en vierde leerjaar aan debak. Maar liefst 47 West-Vlaamse gemeenten tekenden al in. “De Junior Techniekacademie komt er op vraag van de ouders. Zij ervaarden dat de jongere broers en zussen vaak jaloers waren dat zij niet naar de Techniekacademie mochten”, aldus Rik Hostyn. Het nieuwe project werd vanmorgen gelanceerd in de Techniekacademie op ‘t Cringhene. Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) was aanwezig en is vol lof over de uitbreiding. “De arbeidsmarkt kent veel krapte als het gaat om technische beroepen. Er is nood aan jonge mensen die op school een technische richting volgen. Via de Techniekacademie kunnen we hen al op jonge leeftijd warm maken”, zegt ze. “Technische jobs zijn geen vuil werk maar hightech en de sector biedt werkzekerheid.” Tijdens haar bezoek ging de minister ook zelf aan de slag met de kinderen. Ze maakte, boven haar eigen verwachtingen maar wel met de hulp van enkele kinderen, vlotjes een toverstaf. “Ik ben eigenlijk de meest onhandige klus die je je kan bedenken”, bekent ze. Meer op www.techniekacademie.be.