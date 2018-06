Mini-orchideeënexpo in zaal Centrum 07 juni 2018

Deze zaterdag is er een ruil- en verkoopbeurs met daarnaast een mini-orchideeëntentoonstelling in zaal Centrum in de Kerkstraat 17 in Hooglede. Het gaat om een initiatief van de West-Vlaamse orchideeënvereniging Lycaste. De thuisbasis van die club was tot voor kort in Ardooie, maar sinds het bestuur van de club vernieuwd werd, komen de leden nu maandelijks samen in de Centrumzaal in Hooglede.





De beurs vindt plaats tussen 13.30 uur en 16 uur en is gratis toegankelijk. Orchideeênliefhebbers die geïnteresseerd zijn om lid te worden kunnen terecht bij Eric Terry op 0468 21 42 49 of eric.terry@skynet.be. (SVR)