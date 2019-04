Meikermis krijgt verkiezing van sterkste wijk of straat Sam Vanacker

12 april 2019

11u40 0 Hooglede Van 3 tot 5 mei is er in het centrum van Hooglede opnieuw de meikermis. De organiserende werkgroep pakt dit jaar uit met een opmerkelijk extraatje in de vorm van een verkiezing van de sterkste wijk of straat van Hooglede.

De kermis gaat traditioneel al op vrijdag van start met een seniorennamiddag in De Gulden Zonne. Gastartiest dit jaar is John Leo, de winnaar van The Voice Senior. Voorafgaand zorgt Moorsledenaar Bert Ostyn voor een muzikale cabaretvoorstelling. Op zaterdag is er net als de voorbije jaren een avondmarkt tussen 18 uur en zonsondergang. De kraampjes worden opgesteld op de marktplaats en de Bruggestraat, tot aan de Johnny Thiostraat.

Hoogtepunt van de meikermis wordt kermiszondag, die dit keer niet alleen in het teken van de gezinnen staat. “Alle wijken en straten worden uitgenodigd”, zegt Arnold Vandenbussche van de werkgroep. “We dagen iedereen uit om deel te nemen aan onze verkiezing van de sterkste straat of wijk. Elke wijk of straat die een groepje van minimum drie deelnemers kan samenstellen is welkom. Per wijk of straat laten we in de regel maar één groepje toe, tenzij men grondig kan motiveren waarom er meerdere groepen zouden moeten deelnemen.”

De groepen dienen tussen 14.30 en 17 uur drie proeven af te leggen. Eerst is er Kop-Van-Jut (de traditionele kermisattractie met de hamer en de bel). Ten tweede moeten de groepen een autootje vooruit trekken met daarin twee wijkbewoners en ten slotte is er ook een opdracht waarbij de deelnemers twee bierbakken zo lang mogelijk met gestrekte armen vast moeten houden. Inschrijven kan ter plaatse. De sterkste wijk of straat wint een barbecue voor de hele wijk.