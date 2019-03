Meer verkeer in Oude Rozebekestraat door werken Hogestraat Sam Vanacker

27 maart 2019

10u23 0 Hooglede Er rijden meer auto’s door de Oude Rozebekestraat sinds de Hogestraat afgesloten is door wegenwerken.

“Het verkeer wordt nu geconcentreerd rond speelplein Zoeber, terwijl de omgeving zich daar niet toe leent. Zo is de straat te smal om wagens probleemloos te laten kruisen”, zegt oppositieraadslid Lode Vandenbussche (Groep 21). Hij stelde daarop voor de knip in de Akkerstraat ongedaan te maken. Die werd in oktober ingevoerd om sluipverkeer tegen te gaan en om een nieuwe inrit richting de in aanbouw zijnde jeugdlokalen te creëren. Toen al merkten bewoners van de Oude Rozebekestraat op dat hun straat meer verkeer te slikken kreeg. Door de werken in de Hogestraat komt daar nu nog extra verkeer bij.

Schepen Rik Vanwildemeersch (CD&V) reageerde dat de knip in de Akkerstraat voorlopig niet zal ongedaan gemaakt worden. De schepen benadrukte dat de knip er gekomen is voor de nieuwe jeugdlokalen. Pas als die afgewerkt zijn, zal de verkeerscirculatie geëvalueerd worden.