Mededader 'diepvriesmoord' naar cassatie 17 april 2018

De mededader in de 'diepvriesmoord', Olaf P. (48), gaat in cassatie tegen zijn straf. Dat zegt zijn advocaat Frank Scheerlinck. P. stond samen met Isabel D. terecht voor de moord op haar echtgenoot Jaap Van den Blink. Isabel D. diende haar man heroïne toe. D. en P. trokken een zak over het hoofd van het slachtoffer en trokken elk aan een kant van een spanband, waarmee hij werd gewurgd. Het lichaam werd verstopt in de diepvries, waar hij een jaar later teruggevonden werd. P. kreeg in beroep 20 jaar voor zijn aandeel in de moord, D. 24 jaar. Doordat P. al een eerder misdrijf op zijn kerfstok had, moet hij nu minstens twee derde van zijn straf uitzitten. Als hij voor assisen zou verschenen zijn in plaats van voor een correctionele rechtbank, zou dit niet het geval geweest zijn. Dan zou hij al bij minder dan 7 jaar vervroegde vrijlating kunnen vragen. Voor de advocaten van Olaf P. is dat een geldig argument om naar cassatie te stappen. (DJG)