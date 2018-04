Mariasteen wint Belfius Smart Care Award met interactief projectiesysteem 05 april 2018

Sociaal maatwerkbedrijf Mariasteen heeftde Belfius Smart Award 2017 gewonnen in de categorie Smart Care. Mariasteen nam in oktober als eerste Europese bedrijf het 'Light Guide System' in gebruik, waarbij lichtgevende instructies door middel van projectoren stapsgewijs op de werkplekken worden geprojecteerd. Mariasteen stelt ruim 850 mensen met een beperking tewerk. "Het systeem helpt heel concreet bij het productieproces", aldus de jury. "Het geeft bovendien de mensen de kans om te groeien in hun job." Mariasteen is niet het enige bedrijf uit onze regio dat in de prijzen viel. De Publieksprijs ging naar vzw Mariënstede uit Dadizele. Samen met school voor speciaal onderwijs De Hoge Kouter in Kortrijk werd daar een uniek kassasysteem ontwikkeld, waarmee mensen met een beperking zelfstandig kunnen werken. (SVR)