Marcel en Martha vieren diamant 17 mei 2018

Marcel Spruytte (82) en Martha Vuylsteke (83) gaven elkaar het jawoord op 12 april 1958. Precies zestig jaar later vierden ze met de hele familie hun diamanten huwelijksjubileum. Marcel is geboren en getogen in Gits en werkte 33 jaar als metaalarbeider bij Remi Claeys in Lichtervelde. Martha is afkomstig van Staden. Ze werkte een tijd lang bij een jutespinnerij in Roeselare, waarna ze zich over het huishouden ontfermde. Het koppel woont in de Klytgatweg in Gits en kreeg vier kinderen. Intussen zijn er ook al acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.





