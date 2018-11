Lucas (9) geeft het goede voorbeeld op de fiets 22 november 2018

02u23 0 Hooglede Het gemeentebestuur en de politiezone Riho hebben samen een nieuw initiatief rond fietsvaardigheid voor kinderen op poten gezet.

Eerder werd al een permanent bewegwijzerde fietsexamenroute van zo'n 5 kilometer uitgestippeld in de gemeente en nu wordt nog een stapje verder gegaan. Op veertien verschillende locaties langs die route (bij bochten, kruispunten, rotonde en dergelijke) werden korte filmpjes opgenomen waarbij Lucas Maeckelbergh (9) toont hoe het moet.





"Door de afstand en door een gebrek aan vrijwilligers is het niet altijd eenvoudig voor scholen om de route in te oefenen", zegt mobiliteitsambtenaar Sofie Wittouck.





Filmpjes

"Anderzijds is het ook belangrijk dat ouders hun kinderen correct leren oefenen ter voorbereiding van hun fietsexamen in het zesde leerjaar. Vandaar het idee voor de filmpjes." Acteur van dienst werd Lucas Maekelberg uit het derde leerjaar van de gemeenteschool.





Aan zee

Ondanks zijn prille leeftijd kan het jongetje opmerkelijk goed overweg met de fiets. "Ik kom altijd met de fiets naar school en ga bijna elk weekend fietsen aan zee met mama en papa", klinkt het trots.





De filmpjes worden vanaf vandaag ter beschikking gesteld van de scholen en zijn voor ouders te raadplegen op de website van de gemeente of van de politie. (SVR)