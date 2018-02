Lingeriezaak Charmes neemt nieuwe start als Camelia 09 februari 2018

02u33 20 Hooglede Inge Foulon van Lingerie Camelia in Westrozebeke heeft gisteren voor het eerst de deuren geopend van haar tweede zaak langs de Bruggesteenweg 304.

Inge nam er de bestaande lingeriezaak Charmes over van Mireille Vandewalle, die na 24 jaar in het vak besliste om het over een andere boeg te gooien. "Mireille en ik zijn nooit echt concurrenten geweest", legt Inge (39) uit. "Zo hielpen we elkaar wel eens uit de nood als er bijvoorbeeld iets niet meer op voorraad was. Zodoende kwam ik ook te weten dat Mireille een overnemer zocht en ik vond de tijd rijp voor een tweede zaak." Intussen werden de collecties weer aangevuld en na een kleine drie weken sluiting is de winkel terug open.





Inge wordt er bijgestaan door verkoopsters Dorine Turck en Annick Pinseel. Op 10 en 11 maart staat een openingsweekend gepland waarbij iedereen ontvangen wordt met een hapje en een drankje. (SVR)