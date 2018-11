Lichtgewond bij frontale klap 19 november 2018

02u23 0 Hooglede In de Ieperstraat in Hooglede is zondagmorgen rond 6.40 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Twee auto's botsten frontaal tegen elkaar en belandden in de berm.

BMW-bestuurder Giovanny R. (36) uit Zonnebeke zag voor hem plots een andere auto opduiken op zijn rijbaan. Thomas P. (21) Staden was met zijn Citroën Berlingo van zijn rijbaan afgeweken en veroorzaakte het ongeval. Hij werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. Thomas P. bleek ook onder invloed te zijn. De politie hield zijn rijbewijs onmiddellijk in voor zes uur. De Ieperstraat was ter hoogte van de Wulfhoekstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (AHK)