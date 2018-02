Leerlingen Dominiek Savio onthullen kunstwerk 14 februari 2018

02u26 0

Het domein van Dienstencentrum GID(t)S is een kunstwerk rijker. Het vijfluik prijkt op het gebouw van de sportzaal en de luiken beelden respectievelijk Kracht, Kansen, Samen, Sportief en Uniek uit. Het werk kreeg de toepasselijke naam 'High Five' en werd gemaakt door de leerlingen van het secundair onderwijs Dominiek Savio in samenwerking met het Technisch Instituut Heilige Familie Maricolen uit Brugge. Om de boodschap nog krachtiger te maken, kreeg elk onderdeel een QR-code met daarachter telkens een link naar een filmpje of foto gemaakt door de jongeren van Dominiek Savio.





(SVR)