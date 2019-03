Leerkrachten gemeenteschool staken niet, maar delen als superhelden flyers uit Sam Vanacker

20 maart 2019

15u21 0 Hooglede In tegenstelling tot heel wat andere scholen in de regio bleven de poorten van de gemeenteschool in Hooglede woensdagochtend open, al betekende dat niet dat de leerkrachten en de directie de bezorgdheden van hun stakende collega’s niet delen. Ze hielden daarom een symbolische actie aan de poort.

Ouders en grootouders die woensdagmorgen hun oogappels kwamen afzetten, werden aan de poort verwelkomd door een bataljon superhelden. De juffen van de school hadden een cape omgeslagen en voor wat versiering aan de poort gezorgd. Ze deelden ook flyers uit met daarop de eisen van de vakbonden. Het flyertje werd ook nog eens meegegeven met de kinderen. Directrice Annick Cornette - die officieel wel staakte, maar in de praktijk gewoon aan de slag was - stuurde ook een mail naar de ouders van de driehonderd scholieren. “Er wordt terecht veel van onderwijzers verwacht en we blijven er dag in, dag uit voor de volle honderd procent voor gaan. Het is spijtig dat de werkdruk in het onderwijs zo moeilijk aan de maatschappij uit te leggen is, maar door zaken als het M-decreet, het lerarentekort, de digitalisering en de toegenomen administratieve druk is de nood aan meer personeel meer middelen nog nooit zo hoog geweest”, legt Cornette uit. “Omdat we het de ouders niet moeilijk willen maken, geven de leerkrachten allemaal gewoon les. Uit principe heb ik besloten om op papier mee te staken, ook al betekent dat in de praktijk dat dit voor mij een onbetaalde werkdag is.”