Kwajongens in de weer met drie flessen Dreft 05 juni 2018

02u53 0

Op de Marktplaats in het centrum van Hooglede hebben kwajongens zaterdagnacht voor een groot wit schuimtapijt gezorgd op de fontein aan de Sint-Amanduskerk. Ze kieperden drie flessen afwasmiddel in het water. De drie lege flessen lieten ze achter op de plaats delict. Heel wat Hoogledenaars keken zich zondagochtend de ogen uit toen ze het schuimtapijt opmerkten. Ook burgemeester Rita Demaré merkte het tafereel op, zowel op sociale media als in het echt. "Voor de zekerheid legde de technische dienst toch de pomp stil, zodat het schuimtapijt niet nog groter kon worden." Schade veroorzaakte de kwajongensstreek niet. (LSI/BCL)