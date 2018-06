Kunst en Vreugd wint cultuurtrofee 13 juni 2018

Kunst en Vreugd heeft de tweejaarlijkse gemeentelijke cultuurtrofee in de wacht gesleept. De toneelkring wint de prijs dankzij het succes van 'Hoog Leed', het historische stuk rond de Eerste Wereldoorlog dat eind september vorig jaar maar liefst zeven keer opgevoerd werd op de Duitse militaire begraafplaats in Hooglede. Alles samen kon Hoog Leed rekenen op zo'n 1.750 toeschouwers, terwijl ook leden van toneelkring 't Amateurke hun medewerking verleenden aan het stuk, dat geregisseerd werd door Tom Ternest. In naam van Kunst en Vreugd kwam Filiep Delannoy een schilderij van Ignace Deruytter in ontvangst nemen tijdens de prijsuitreiking in De Gulden Zonne. (SVR)