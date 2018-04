Kristof Pillaert opnieuw bovenaan provinciale N-VA-lijst 27 april 2018

Gemeenteraadslid en provinciaal N-VA-fractieleider Kristof Pillaert (Groep 21) wordt bij de provincieraadsverkiezingen lijsttrekker in het arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt. Dat betekent dat zijn naam straks twee keer bovenaan een lijst staat, want ook bij Groep 21, zoals de N-VA van Hooglede sinds januari door het leven gaat, wordt hij lijsttrekker. Ook bij de vorige provincieraadsverkiezingen was Pillaert lijsttrekker voor N-VA.





(SVR)