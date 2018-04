Koolskampstraat vanavond afgesloten 27 april 2018

In de omgeving van het dienstencentrum Gid(t)s vindt vandaag de loopwedstrijd "Run for Afrique" plaats. Zaterdag en zondag volgt dan het 24 uur Fun Mountainbike event. Vanavond zal de Koolskampstraat tussen de Bollestraat en Bosstraat afgesloten worden voor doorgaand verkeer tussen 20.30 uur en 22 uur. Verkeer uit de Koolskampstraat richting Onledemolen wordt omgeleid via de Bollestraat en de Foncierstraat. In omgekeerde richting wordt het verkeer via de Spoorwegstraat geleid.





(SVR)