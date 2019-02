Kloostergebouw krijgt nieuwe invulling: school en OCMW tonen interesse

Sam Vanacker

28 februari 2019

10u53 0 Hooglede Er wordt volop nagedacht over een nieuwe invulling van het klooster in Gits. De zusters gingen de voorbije weken en maanden rond de tafel zitten met het gemeentebestuur en de directie van de naastgelegen school. Nog dit jaar wordt er een masterplan uitgewerkt voor de kloostersite.

Een halve eeuw geleden woonden er nog meer dan honderd zusters in het klooster. Vandaag zijn ze nog met zestien, waardoor slechts een fractie van het enorme kloostergebouw, dat op een terrein van liefst twee hectare ligt, gebruikt wordt. “Een groot gedeelte van het huidige kloostergebouw vertoont gebreken, vraagt te veel onderhoudskosten en is bovendien onbetaalbaar op vlak van energiekosten”, zegt Jean-Pierre Dewilde, adviseur en in verband met de herbestemming ook woordvoerder van de congregatie.

“Het is de wens van de zusters om hun domein ter beschikking te stellen voor alle initiatieven die de bevolking van Gits ten goede komen, zoals onderwijs en zorg. Wat het verblijf van de zusters betreft, opteren we voor een herhuisvesting in een compacter gebouw of in een vernieuwd deel van het klooster.” De zusters gingen inmiddels praten met gemeentebestuur, het OCMW en de Scholengemeenschap STAHO. Alle partijen tonen interesse. Zo droomt het gemeentebestuur van een nieuw dienstencentrum, terwijl de scholengemeenschap erover nadenkt om beide afdelingen van de katholieke basisschool in Gits op dezelfde locatie te centraliseren. Ook een nieuwe buitenschoolse kinderopvang en eventueel zelfs een openbaar park op de kloostersite behoren tot de mogelijkheden. Voor het zover is, werkt het gemeentebestuur nu eerst een masterplan uit in overleg met de provincie West-Vlaanderen. De zusters hopen dat er misschien nog dit jaar een architect aangesteld kan worden.