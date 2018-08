Kipfestijn voor zorgbehoevende Robbe (6) OUDERS WILLEN COMPUTER MET OOGBESTURING KOPEN SAM VANACKER

17 augustus 2018

02u34 0 Hooglede Robbe Degang lijdt aan cerebrale parese of hersenverlamming. Het zesjarige jongetje uit Sint-Jozef De Geite kan niet stappen en praten gaat erg moeilijk. Om Robbe en z'n ouders te steunen, wordt op 16 september een benefiet georganiseerd in OC De Kouter in Kortemark. De opbrengst gaat naar een computer met oogbesturing voor Robbe.

"Toen Robbe amper zes weken oud was, ging hij onder het mes omdat hij klompvoetjes had", legt mama Fien Denoo (29) uit. "Maar de anesthesist maakte een zware fout en Robbe kreeg een bijna dodelijke dosis verdoving binnen. Hij kreeg een epilepsieaanval en werd in kunstmatige coma overgebracht naar het UZ in Leuven. Hij overleefde het, maar het verdict was zwaar. We kregen te horen dat hij hersenbeschadiging had opgelopen. Ons zoontje zou levenslang zorg nodig hebben."





Grote kosten

Zes jaar later wonen Fien en Tom in een huis dat volledig aangepast is aan hun zorgbehoevende zoon. Ook hun wagen is aangepast om een rolstoel te kunnen vervoeren. Stuk voor stuk grote kosten. "Communiceren blijft moeilijk", zegt papa Tom Degang (34). "Als hij iets nodig heeft, is het telkens een kwestie van uitzoeken wat hij bedoelt. We zien wel dat hij nog altijd evolueert. Zo lijkt hij sinds het begin van de zomer doelbewuster met zijn rolstoel te rijden in plaats van ter plaatse rondjes te draaien, maar de evolutie gaat traag, zeker in vergelijking met hoe snel zijn zes maanden oude broertje Warre bijleert. Op dat vlak hopen we dat een computer met oogbesturing het leven van Robbe comfortabeler kan maken. In Dominiek Savio in Gits, waar hij schoolloopt, hebben ze een computer waarbij de muiscursor de oogbewegingen van Robbe volgt. Zo zijn er bijvoorbeeld oefeningen waarbij er gekwaak te horen is en dan moet hij kijken naar een tekening van een kikker. Idealiter zouden we daarmee thuis kunnen communiceren via pakweg tekeningen van eten of drinken. In hoeverre dat zal lukken, valt af te wachten."





20.000 euro

Aangezien die computer een slordige 20.000 euro kost, kwam Joris Denoo, de vader van Fien en de grootvader van Robbe, met een voorstel. "Vorig jaar had een nicht van Tom ook al eens een benefiet georganiseerd tijdens een evenement in de Verlichte Geest in Roeselare", legt hij uit. "Tom en Fien wisten van niets, maar ze waren aangenaam verrast door de steun. Het idee om iets dergelijks bij ons in Kortemark te organiseren is toen beginnen rijpen. Na de geboorte van Warre ben ik aan de praat geraakt met Geert Vanneste (een vriend van Joris en de man achter het succesvolle foodtruckfestival in Kortemark - red.) en zo werd het benefiet concreet. Samen organiseren we op 16 september een kipfestijn in OC De Kouter."





Kaarten zijn te reserveren op het nummer 0473/37.63.26 of via jo.denoo@telenet.be. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen 10 euro. Er wordt een alternatief voor vegetariërs voorzien. Vrije bijdrages kunnen gestort worden op het rekeningnummer BE71 1030 5423 2869.