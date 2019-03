Kinderen proeven van avontuurlijke beroepen tijdens buitenspeeldag op speelplein Zoeber Sam Vanacker

16u16 0 Hooglede Het Huis van het Kind van Hooglede heeft woensdagnamiddag samen met het zevende jaar kinderverzorging van het MMI in Kortemark een buitenspeeldag georganiseerd op speelplein Zoeber voor 278 kinderen van de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.

De officiële Vlaamse buitenspeeldag is dan wel pas op 24 april, maar in Hooglede zorgen de leerlingen van het MMI elk jaar voor een opwarmertje de maand voordien. Al hangt daar wel wat van af. “We komen met de hele klas onze geïntegreerde proef afleggen”, legt Robrecht D’Haene van het zevende jaar Kinderverzorging uit. “Verdeeld in groepjes werken we elk een namiddagactiviteit uit die we hier in de praktijk brengen met de kinderen. Terwijl we bezig zijn, worden we beoordeeld door onze leerkrachten en door de vaste monitoren van het speelplein.”

De officieuze buitenspeeldag stond dit keer in het teken van avontuurlijke beroepen. Robrecht en zijn collega’s gingen voor het thema soldaat en speelden oorlogje met de kinderen, terwijl andere groepjes dan weer uitgedost waren als agenten, brandweerlui of circusartiesten.