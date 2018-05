Kinderen overwinnen angst op schoolsportdag 15 mei 2018

Deze week worden in Hooglede opnieuw de Avontuurlijke Schoolsportdagen (ASS) georganiseerd. Aan de vijftiende editie doen in totaal 951 lagereschoolkinderen mee.





Door de werken op speelplein Zoeber was het dit keer in Gits te doen. In de sporthal, op domein 't Cringhene en in de pastorietuin werden alles samen 21 activiteiten aangeboden, gaande van een vlottentocht, boogschieten, rodeosurfen, paintball tot judo. Het spectaculairst is de bungeeslinger die opgesteld staat in de sporthal. Veilig vastgemaakt maakten ruim 300 kinderen er gisteren een metershoge val van het balkon. "Eerst was ik een beetje bang om te springen", zegt Luna (9) "Maar ik ben blij dat ik het toch gedurfd heb. Het kriebelde in mijn buik."





Vorig jaar deden er nog 1.250 kinderen mee, maar door een stijging van de inschrijvingsprijs voor scholen buiten de gemeentegrenzen is dat aantal gezakt. De Plataan (Roeselare) en Sint-Henricus (Torhout) doen wel nog mee. (SVR)