Kinderen baas in Hooglede: schoolfeesten in De Zonnebloem en in de gemeenteschool Sam Vanacker

31 maart 2019

16u05 2 Hooglede Veel volk in de twee Hoogleedse centrumscholen zondag. Zowel basisschool De Zonnebloem als de nabijgelegen gemeenteschool GEHO pakten namelijk uit met een schoolfeest. In de gemeenteschool kwam kinderpopduo Blitz optreden, terwijl de kinderen van De Zonnebloem een groots opgezette toneelvoorstelling brachten.

De deuren van De Zonnebloem gingen al in de voormiddag open. Ouders kregen rondleidingen in de school en voor de kinderen waren in elke klas kleine opdrachtjes voorzien. Hoogtepunt van de dag was de schoolvoorstelling ‘Serieuze Problemen’, waarbij alle klassen van de lagere school met een probleem te rade gingen bij een raad van wijzen. Telkens legden de leerlingen het probleem uit met een dansje.

Ook in de gemeenteschool was er heel wat te beleven. Voor het ‘Feestival’ werd de hele school omgetoverd tot een kinderparadijs, met onder meer volksspelen, een zandbak, grime, bakfietstochten, een kinderkunsttentoonstelling, een fotozoektocht en zelfs een paardenmolen. Hoogtepunt bij GEHO was het optreden van kinderpopduo Blitz in de turnzaal.