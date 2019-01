Kersvers schepen Julie Misplon: "Schoolomgevingen moeten verkeersveiliger" Sam Vanacker

09 januari 2019

08u41 0 Hooglede Het nieuwste en meteen ook jongste gezicht in het nieuwe schepencollege van Hooglede is dat van Julie Misplon. De 29-jarige moeder van twee heeft zes jaar ervaring als gemeenteraadslid en stond enigszins verrassend op de tweede plaats van de lijst van Allen 8830. Ze is bevoegd voor mobiliteit, milieu, kinderopvang, feestelijkheden, communicatie en burgerlijke stand.

Julie werkte tot voor kort als communicatieverantwoordelijke bij Unilin, maar heeft die job opgezegd om fulltime schepen te worden. "Aan het einde van de maand heb ik weliswaar wat minder over, maar ik kan me beter op mijn taak als schepen focussen, terwijl er zo ook meer tijd vrij komt voor mijn gezin. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat we met Allen 8830 zes zetels zouden binnen halen. Ik wilde wel schepen worden, maar dat ik meteen een mandaat van zes jaar zou krijgen, was toch een aangename verrassing."

Julie wil zich de komende zes jaar vooral toeleggen op het vergroenen en verkeersveiliger maken van de gemeente. "Als lid van de relatief kleine afdeling van Groen Hooglede-Gits (er zijn welgeteld vijf leden, nvdr) ligt milieu me sowieso nauw aan het hart. We moeten met zijn allen energiezuiniger gaan leven en op dat vlak kunnen we in Hooglede nog een tandje bijsteken. Denk maar aan zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Wat betreft mobiliteit is het verhogen van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen, zowel in Hooglede als in Gits voor mij een absolute prioriteit." (SVR)