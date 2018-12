Kerstmarkt voor Warmste Week in de Zonnebloem Sam Vanacker

11 december 2018

Op vrijdag 21 december organiseert basisschool De Zonnebloem ‘De Warmste Kerstmarkt’. De opbrengst gaat naar Make A Wish en vzw OVOK (Ouders van Overleden Kinderen).

De deuren in de Hogestraat gaan open vanaf 15 uur. In de kleuterzaal van de school worden er tal van kraampjes opgezet, waaronder een apart kraampje voor Make a Wish en OVOK. Om 18 uur is er een verrassingsact voorzien. Iedereen is welkom en de toegang is helemaal gratis.