Kermiscomité zoekt marcellekes en bommaschorten 28 juli 2018

Het kermismaandagcomité is naar aanleiding van 'Gits Floddert' op zoek naar marcellekes, groot ondergoed, bommaschorten en andere opvallende kledij om in het straatbeeld te hangen op kermismaandag 10 september.





Tegelijk roept het comité de Gitsenaars op om zelf ook verkleed te komen opdagen. "Om ervoor te zorgen dat de familie Flodder zich thuis voelt in Gits, hopen we dat zoveel mogelijk mensen in flodder-stijl afkomen", zegt voorzitter Nathalie Corselis. "Ook pakweg Onslow en Daisy uit Schone Schijn zijn uiteraard welkom." Wie leuke kledij liggen heeft, kan die binnenbrengen bij kapper Ronny of bij krantenwinkel Wyseure.





(SVR)