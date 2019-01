Kermiscomité neemt afscheid van Ma Flodder en lanceert ‘Gits Wonderland’ Sam Vanacker

27 januari 2019

18u32 0 Hooglede Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Unizo Hooglede-Gits kondigt het kermismaandagcomité traditioneel het thema van Gits Kermis aan. Doorgaans zit het comité niet om een stuntje verlegen en dat was dit jaar niet anders.

In de cafetaria van sporthal Ogierlande lag ma Flodder, die in september nog een van de hoofdrolspeelsters van ‘Gits Floddert’ was, als het ware opgebaard. Schepen van Feestelijkheden Julie Misplon (Allen 8830) legde uit dat het de familie Flodder niet bijster goed is vergaan sinds hun passage op de kermis. Ma Flodder bleek na een hongerstaking in een diepe slaap gevallen en kon alleen worden gewekt door een prins.

Daarop kwam op de parking van Ogierlande effectief een prins aangereden op een echt paard. Toen prins William Lagrou zijn intrede maakte, zorgden dansers van dansschool Dançar voor een stijlvolle omkadering, waarna ook de prinses ten tonele verscheen en ma Flodder de aftocht blies. Voorzitter Nathalie Corselis nam daarop het woord en kondigde aan dat het thema voor Gits Kermis 2019 ‘Gits Wonderland’ zou worden. De precieze invulling daarvan wordt later bekendgemaakt.