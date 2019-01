Kerkfabriek leent 100.000 euro voor bouw vergaderruimte in Sint-Amanduskerk Sam Vanacker

29 januari 2019

16u08 0 Hooglede In de Sint-Amanduskerk van Hooglede wil de kerkfabriek een constructie van twee verdiepingen bouwen met daarin een vergaderruimte en een secretariaat. Het gaat om een investering van honderdduizend euro.

De kerkfabriek van Hooglede ging voor de bouw een lening van honderdduizend euro aan en aangezien de gemeente de lening waarborgt, werd het punt ook besproken op de gemeenteraad. Volgens burgemeester Rita Demaré (CD&V) is het gemeentebestuur verplicht een vergaderruimte te voorzien voor de kerkfabriek. Op de benedenverdieping komt een vergaderruimte, terwijl het parochiesecretariaat op de bovenverdieping komt.

Oppositieraadslid Tomas De Meyer (Groep 21) stelde zich vragen bij het nut van die investering. “Kerken worden nog amper bezocht. Dit lijkt me een dure grap voor iets dat misschien binnen tien jaar niet meer gebruikt zal worden. Is het de investering waard? En moet er niet aan andere invullingen gedacht worden?”

“De nieuwe constructie in de kerk zal goedkoper uitdraaien dan te blijven huren op de huidige locatie. Verder zijn we volop bezig met de opmaak van een kerkenplan, waarin we nadenken over nieuwe invullingen van onze kerken”, besluit burgemeester Demaré.