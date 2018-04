Kantoren en personeel technische dienst in nieuw jasje 25 april 2018

De gebouwen van de gemeentelijke technische dienst in de Hogestraat zijn opnieuw geschilderd en hebben zo een frissere look gekregen. Tegelijk werden ook de outfits van de medewerkers aangepast. Een T-shirt in de huisstijl van de gemeente hadden ze al, maar nu is daar ook een sweater bij gekomen. Bij de inhuldiging van de gebouwen werden alle medewerkers getrakteerd op een barbecue.





(SVR)