Kandidaten Allen 8830 laten zich registreren als orgaandonor 16 februari 2018

Naar aanleiding van valentijn beslisten de kandidaten van Allen 8830 om te tonen dat ze een hart hebben voor mensen, ook letterlijk. Achttien leden en/of sympathisanten van de jonge politieke formatie lieten zich gisteren in het gemeentehuis van Hooglede registreren als orgaandonor. Eén van hen, Vic Devriendt (14), kreeg weliswaar wat hulp van zijn ouders. "We maken van de gelegenheid gebruik om iedereen op te roepen zich ook te laten registreren", klinkt het bij Frederik Sap (Allen 8830). De schepen vulde overigens zelf geen formulier in, want hij liet zich eerder al registreren als donor. "Voor veel patiënten met chronische aandoeningen is orgaantransplantatie de laatste mogelijke redding. Bovendien kan één orgaandonor acht levens redden." In België is in theorie iedereen automatisch orgaandonor, op voorwaarde dat de nabestaanden akkoord gaan. Om te voorkomen dat naasten voor die keuze komen te staan, kan er een formulier van wilsuitdrukking ingevuld worden in het gemeentehuis.