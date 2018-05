Kamperen op 't Cringhene 03 mei 2018

02u40 0

De Kultuurvereniging en de Scouts organiseren op zaterdag 30 juni onder de noemer 'Camping Municipal' opnieuw een pop-up familiecamping op domein 't Cringhene in Gits. Iedereen kan die dag zijn of haar tentje komen opslaan voor een overnachting. Net als vorig jaar wordt er terug voor randanimatie gezorgd. De camping opent op zaterdag vanaf 15 uur. Om 11 uur op zondag gaat de camping dicht.





Wie een nachtje wil reserveren kan terecht op info@vkvg.be. Volwassenen betalen 10 euro, kinderen 6 euro. Het ontbijt op zondag is inbegrepen. (SVR)