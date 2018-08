Jumbo Run viert 50 jaar in 2020 op eigen bodem 21 augustus 2018

02u46 0

De 48ste Jumbo Run vond afgelopen weekend plaats met Eernegem als gastgemeente. De organisatie blikt nu al vooruit naar de 50ste editie in 2020 en laat weten dat thuisbasis Hooglede-Gits dan zal dienstdoen als gastgemeente. "De verjaardag van de grootste en oudste run van België verdient een grootse en extra feestelijke editie", zegt coördinator Patsy Verheylesonne. "We zijn blij dat we de steun van het gemeentebestuur hebben om het jubileum te laten plaatsvinden op de geboorteplek van de Jumbo Run." In 1994 en 2005 was Hooglede-Gits ook al eens gastgemeente van de Jumbo Run, waarbij telkens ongeveer 150 motards met zijspan een passagier met een beperking meenemen voor een onvergetelijke rit. Voor de 50ste editie overweegt de organisatie om ook de zijspanrijders op rust uit te nodigen, wat het totaal op bijna 800 motards zou brengen. (SVR)